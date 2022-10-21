21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ellerin kırılsın bu yüzden çocuk mu dövülür. Şikayet edildi mahkeme tutukladı

Ellerin kırılsın bu yüzden çocuk mu dövülür. Şikayet edildi mahkeme tutukladı

Yoldan çevirdi, dükkanına sokup da dövdü. Kağıthane'de kırtasiyeci, gürültü yapan çocukları tekme tokat dövdü. Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınan kırtasiyeci tutuklanarak,cezaevine konuldu

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 14:03
Takip Et

Şikayet edildi mahkeme tutukladı. Ellerin kırılsın bu yüzden çocuk mu dövülür

Ellerin kırılsın bu yüzden çocuk mu dövülür. Şikayet edildi mahkeme tutukladı
+
Aa
-

Kırtasiyeci çocukları yoldan çevirip, dükkanda tekme tokat dövdü ama bu davranışı ona pahalıya patladı. Kağıthane'de, kırtasiyeci İsa Ö., okuldan çıkıp evine doğru yürüyen iki çocuğu zorla iş yerine sokup dövdü. Gürültü yaptıkları gerekçesiyle çocukları dövdüğünü söyleyen İsa Ö., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çocukları dövdüğü anlar kameraya yansıdı.



Olay, geçen Cuma günü, saat 14:00 sıralarında, Kağıthane'de meydana geldi. Okuldan çıkan 10 yaşındaki iki çocuk, cadde üzerindeki kırtasiyenin önüne geldiklerinde kırtasiyeci İsa Ö. tarafından zorla iş yerine sokuldu. Kırtasiyeci, çocukların kafalarına vurarak dövmeye başladı. Kırtasiyecinin çocukları dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜRÜLTÜ YAPTIKLARI İÇİN DÖVDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ
Çocukların olayı ailelerine anlatmaları üzerine durum, polis ekiplerine bildirildi. Ekipler, kırtasiyenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra çocukları döven İsa Ö.'yü gözaltına aldı.

İsa Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, çocukları, dükkanın önündeki malzemelerle oynadıkları ve gürültü yaptıkları için dövdüğünü söylediği öğrenildi. İsa Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme sonucu, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
1
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
2
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
3
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
4
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
5
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
6
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿Kasım ayını bekleyin diyen Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ortaya çıktı
7
﻿Kasım ayını bekleyin diyen Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ortaya çıktı
﻿Kasım ayını bekleyin diyen Kılıçdaroğlu'nun ne açıklayacağı ortaya çıktı
﻿Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaptanlarından dostluk çağrısı
﻿Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaptanlarından dostluk çağrısı
﻿Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaptanlarından dostluk çağrısı
﻿Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Galatasaray’a Real Madrid yerine Ofspor, Beşiktaş’a Barcelona yerine Serikspor çıktı
﻿Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Galatasaray’a Real Madrid yerine Ofspor, Beşiktaş’a Barcelona yerine Serikspor çıktı
﻿Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Galatasaray’a Real Madrid yerine Ofspor, Beşiktaş’a Barcelona yerine Serikspor çıktı
﻿Galatasaray'ın eski yıldızı 39 yaşında futbolu bıraktı
﻿Galatasaray'ın eski yıldızı 39 yaşında futbolu bıraktı
﻿Galatasaray'ın eski yıldızı 39 yaşında futbolu bıraktı
﻿Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in davasında yeni gelişme
﻿Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in davasında yeni gelişme
﻿Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in davasında yeni gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.