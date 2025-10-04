Şikayetçi olmak isteyen tüm aktivistlerin ifadeleri alınacak

İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde alıkonulan 36'sı Türk olmak üzere 137 kişi için ATK'da 10 savcı görevlendirildi. Savcılar, İsrail'den şikayetçi olmak isteyen tüm aktivistlerin ifadeleri alacak.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ve neden olduğu kıtlığın sona ermesi için dünyanın pek çok yerinde çeşitli eylemler düzenlendi. Son olarak İsrail'in ambargosunu kırmak için Küresel Sumud Filosu'nda bir çok ülkeden avukat, doktor, iş insanı gibi çeşitli meslek gruplarından oluşan çok sayıda aktivist, Filisti'ne doğru yelken açmıştı.

Öte yandan aktivistler akşam saatlerinde sağlık kontrolu için İstanbul'da Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Aktivistlerin içinde bulunduğu otobüs kurum kapısından içeri girerken dışarıda toplanan kalabalık bir grup "Kahrolsun İsrail" sloganları atarak aktivistlere destek gösterisi yaptı.