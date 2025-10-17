Satışa sunulduğu gün itibariyle iPhone 17 Pro Max’in talep gören renklerinden biri haline gelen ‘’kozmik turuncu’’ ile ilgili iddialar sosyal medyayı salladı. Gelişmiş özellikleri, arka kameradaki değişim ve tasarımıyla önplana çıkan yeni modelin turuncu renginin solarak pembe tonlarına dönüştüğünü ileri sürüldü.

PHOTOSHOP MU OLMA İHMALİ VAR MI?

Farklı sosyal medya platformlarında yayılan fotoğraflarla birlikte, iPhone 17 Pro Max’in turuncu renginin rose gold tonuna döndüğü iddia edildi. Bununla birlikte bazı Iphone 17 Pro Max kullanıcılarıda, bu değişimin cihazın özellikle çerçeve ve kamera çevresinde daha belirgin olduğunu vurguladı. Ancak ileri sürülen iddialarla birlikte paylaşılan görsellerde herhangi bir oynama olup olmadığı bilinmiyor. Şirket tarafından iddialara yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı.