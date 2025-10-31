İstanbul'da "suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturmasında 10 zanlıya gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF tarafından kayyum atanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" edilerek elde edilen suç gelirleri ile "pos tefeciliği" suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtildi.

YASA DIŞI BAHİSÇİ: PARAMIZI ALAMIYORUZ

Operasyon öncesi Ozan Elektronik Para A.Ş’yi yasa dışı bahis sitesi olduğunu söyleyen bir kişinin Şikayetvar’a şikayet ettiği ortaya çıktı. Şikayet gerekçesi ise yatırdığı bahis parasını alamaması!

Anıl Uzun isimli kişi Şikayetvar’a mağdur olduğunu belirterek şöyle yazdı:

“Bizim bahis ve casino sitelerimiz var. Ödeme yöntemlerimizden bir tanesi de Ozanpaydir. Ozan şirketinin sağladığı sanal pos ve mobil app ile müşterilerimiz ödemelerini yapıyordu. Şirketin sahibini Kıbrıs’tan tanırım. Uzun yıllardır kendileriyle çalışıyorduk. Ama bundan 2 ay önce ödeme yöntemlerimizi kapattılar. Neden kapattıklarını sorduğumuzda yasa dışı bahis ile ilgili risk almak istemediklerini ve artık bizimle çalışamayacaklarını söylediler. Paramızı da bugün yarın göndereceğiz diye oyalayıp durdular. 05.07.2025 tarihinde şirketin yetkilileri E.K. ve Ö.G. ile video konferans yaptık. Konferansa şirket sahibi O.Ö. de sonradan katıldı ama 3 veya 4 dakika durduktan sonra çıktı. Bize paramızın 10.07.2025 tarihine kadar yatırılacağını söylediler. Ama 08.07.2025 tarihinden sonra kimseye ulaşamaz olduk. Haberlerde gördük. Şirket yetkililerine Kara Para aklama suçundan operasyon yapıldığı yazıyor. Sakın bu firmayı kullanmayın arkadaşlar. Biz çok pişmanız. Şu an ortada kimse yok.

Biz çok pişmanız. Şu an ortada kimse yok. Müşteri temsilcisi diye 2-3 kişiyi koymuşlar, uzaktan çağrı merkezi hizmetiyle yıkılmadık ayaktayız algısı yapmaya çalışıyorlar.”

Şikayetvar'daki yorum

POS TEFECİLİĞİ

Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği ifade edilen açıklamada, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan, tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığının tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulandı.

402 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Bu kapsamda yürütülen mali analizler neticesinde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve mal varlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirildiği anlatıldı.

Açıklamada, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ'ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

BDDK LİSANS VERDİ

Ozan Elektronik Para A.Ş 2018 yılında Ozan Özerk tarafından Londra’da kuruldu. Türkiye’de Ozan Elektronik A.Ş olarak 2019 yılında BDDK lisansını aldı ve 2020 yılında faaliyete geçti.