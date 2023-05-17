Şike skandalı pahalıya patladı. 1'i teknik direktör toplamda 23 kişi tutuklandı

Çin'in özerk bölgesi olan Hong Kong'da şike skandalı sonucu 23 kişi tutuklandı.

Şike skandalı pahalıya patladı. 1'i teknik direktör toplamda 23 kişi tutuklandı

Çin'in özerk bölgesi olan Hong Kong'da yolsuzlukla mücadele bakanlığına bağlı emniyet güçleri, şike soruşturmasıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla aralarında bir teknik direktör, 11 futbolcu toplam 23 kişiyi tutukladı.

BAHİSÇİLER TUTUKLANDI
Fotospor'un haberine göre; Operasyon, Yolsuzluğa Karşı Bağımsız Komisyon'un (ICAC) son yıllarda artan tür yasadışı kumarı bastırmak için düzenlediği en büyük operasyon oldu. Dava, yaklaşık 100 müfettişin katılımıyla bir yıl süren soruşturmanın ardından ortaya çıkarıldı. ICAC ayrıca operasyon sırasında bir dizi bahisçiyi de bunun yanı sıra tutukladı.

MAÇLAR MANİPÜLE EDİLİYOR
Yolsuzluğa karşı Bağımsız Komisyon olan ICAC, yaptığı açıklamada, 25 ila 36 yaşları arasındaki tutukluların, futbol maçlarını manipüle ettiğinden ve bu tür faaliyetlerden rüşvet kabul ettiğinden şüphelenildiğini söyledi.

ÇETE ÜYELERİ KAR EDİYOR
ICAC, soruşturmanın Hong Kong'un birinci lig futbol liginden bir takımı içerdiğini ve tutuklanan 23 şüphelinin, 2022-23 sezonunda büyük bir şike operasyonundan kar elde ettiği iddia edilen çete üyeleri olduğuna inandığını söyledi.

PASİF OYUN İLE MANİPÜLE EDİYORLAR
Yerel medya, skandala karışan kulübün ünlü bir yerel takım olan Happy Valley olduğunu bildirdi. ICAC, tutuklanan kişilerin pasif oyun yoluyla maçların sonucunu manipüle ettiğinden şüphelenildiğini söyledi.

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