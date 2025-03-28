Şikenin belgesi sosyal medyada paylaşılan video oldu: Soruşturma başlattılar

Kenya Futbol Federasyonu, milli kaleci Patrick Matasi hakkında şike iddialarıyla ilgili resmi soruşturma başlattığını duyurdu. Sosyal medyada yayılan videoda, Matasi’nin bir kişiyle maç sonucu hakkında tartışma içinde olduğu öne sürülüyor.

Kenya Futbol Federasyonu, söz konusu görüntüler sonrası FIFA ve Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ile birlikte hareket ederek iddiaları araştırmak için süreci resmen başlattı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kaleci Patrick Matasi ile ilgili sosyal medyada dolaşan görüntüler, olası bir maç manipülasyonu endişesi doğurmuştur. Kenya Futbol Federasyonu olarak futbolun dürüstlüğünü korumak önceliğimizdir. Bu nedenle FIFA, CAF ve diğer yetkili mercilerle birlikte resmi bir soruşturma başlattık. Soruşturma, FKF'nin Şike ile Mücadele Yönetmeliği ve FIFA'nın yönergeleri çerçevesinde şeffaf ve adil bir şekilde yürütülecektir. Oyuncunun ve kulübünün yasal haklarına saygı gösterilecek, elde edilecek bulgular doğrultusunda gereken adımlar atılacaktır. Bu süreçte güvenilir bilgiye sahip olan herkesin bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Yapılacak tüm ihbarlar gizlilik içinde değerlendirilecektir.”

KULÜPTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ: SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Kakamega Homeboyz Kulübü Başkanı Cleophas Shimanyula, BBC Sport Africa’ya yaptığı açıklamada Matasi ile görüştüğünü ve kalecinin şike suçlamalarını reddettiğini belirtti:

Yapılan açıklamada “Onunla konuştum. Videodaki görüntülerden kendisi de şok olmuş. Şike hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyledi. Kulüp olarak kendi iç denetim sistemlerimize sahibiz ve şikeye kesinlikle karşıyız” ifadeleri yer aldı.

Kenya Premier Ligi ekiplerinden Kakamega Homeboyz forması giyen 37 yaşındaki Matasi, Kenya Milli Takımı’nda 30 kez görev aldı. Tecrübeli kaleci, 2026 Dünya Kupası ve 2025 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde de sahaya çıkmıştı.