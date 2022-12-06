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  • Sıkıntıyı gideren, rahatlatan dualar nelerdir? Sıkıntılı durumlarda hangi dua okumalı?

Sıkıntıyı gideren, rahatlatan dualar nelerdir? Sıkıntılı durumlarda hangi dua okumalı?

Sıkıntılı durumlarda kişiler dine yönelerek sıkıntılarını giderecek dualar okumak istiyor. Sıkıntılıyken okunacak bazı dualar yer almaktadır. Arama motorlarında sıkıntılı durumlar için sıkıntı duası araştırılıyor. Peki, Sıkıntı duası nedir? Sıkıntılı durumlarda hangi dua okumalı?

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 10:25
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Sıkıntı duası nedir? Sıkıntılı durumlarda hangi dua okumalı?

Sıkıntıyı gideren, rahatlatan dualar nelerdir? Sıkıntılı durumlarda hangi dua okumalı?
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Sıkıntılı kişiler dualara sığınarak ferahlamak ister. Sıkıntının giderilmesi için bazı sıkıntı duaları yer almaktadır. Arama motorlarında sıkıntıyı gidermek isteyen kişiler sıkıntı duası araştırıyor. Peki, Sıkıntı duası nedir? Sıkıntılı durumlarda hangi dua okumalı?

Sıkıntısı olan kişiler dualara sığınarak ferahlamak istiyor. Sıkıntının giderilmesi için hangi dua okunur merak ediliyor. Sıkıntıyı gideren, rahatlatan dualar nelerdir?

SIKINTI DUASI

Sıkıntı anında okunması gereken bazı dualar mevcuttur. İşte sizler için listeledik..

-"Sıkıntılı iken "Hasbünallah ve ni'mel-vekîl" deyiniz!"

-Hz. Sa'd (r.a.) anlatıyor: Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki; "Balığın karnında iken, Zü'n-Nûn'un (Yûnus aleyhisselâmın) yaptığı duâ şu idi: Lâilâhe illa ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn.

(Allâh'ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni her çeşit kusurdan tenzîh ederim. Ben nefsime zulüm edenlerdenim." Bununla duâ edip de icâbet görmeyen yoktur.)

-La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.

(Bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm'i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir.)

-"Bismillâhirahmanirrahim velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim" diyeni Allahü teâlâ, sıkıntı ve belalardan muhafaza ettiği söylenmektedir.

-Hz. İbn-i Abbas (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v.) üzüntü sırasında şu duâyı okurdu: 

Lâilâhe illâllâhü'l-azîmü'l-halîmü, Lâilâhe illallâhu rabbü'l arşi'l-azîm. Lâilâhe illâllâhü rabbü's-semâvâti verabbü'l-'ardı verabbü'l-'arşi'l-kerîm.

-Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırdığı söylenmektedir.

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