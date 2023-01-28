28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Sıklıkla kullanılan bu ilaçlar kanserin habercisi olabilir

Sıklıkla kullanılan bu ilaçlar kanserin habercisi olabilir

Sıklıkla kullanılan ağrı kesici ve hazımsızlık ilaçlarının yumurtalık kanseri habercisi olabileceği vurgulandı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 17:04
Takip Et

Sıklıkla kullanılan bu ilaçlar kanserin habercisi olabilir

Sıklıkla kullanılan bu ilaçlar kanserin habercisi olabilir
+
Aa
-

DHA’nın haberine göre; İngiliz bilim insanları yumurtalık kanseri olan kadınların, teşhis konmadan yaklaşık 8 ay önce, kanser olmayan kadınlara göre daha fazla ağrı kesici ve hazımsızlık ilaçları kullanmaya başladıklarını ortaya çıkardığı bildirildi.

İngiltere merkezli Imperial College London liderliğinde yürütülen araştırmada, yaklaşık 300 kadının 6 yıllık kartlı alışveriş geçmişi incelenerek yumurtalık kanseri teşhisi ile reçetesiz ağrı kesici ve hazımsızlık ilaçları satın alma arasında bir bağlantı olup olmadığına bakıldığı ifade edildi.

Sonuçları perşembe günü yayınlayan bilim insanları, yumurtalık kanseri olan kadınların teşhis konmadan yaklaşık 8 ay önce, kanser olmayan kadınlara göre daha fazla ağrı kesici ve hazımsızlık ilaçları satın alıp kullanmaya başladıklarını tespit etti.

ERKEN TEŞHİS KONAN KADINLARIN YÜZDE 93'Ü HAYATTA KALIYOR

Amaçlarının erken teşhisle hayat kurmak olduğunu belirten bilim insanları, erken teşhis konulan kadınların yüzde 93´nün 5 yıl veya daha fazla hayatta kaldığını, ancak kanser son evrede teşhis edildiğinde bu oranın yüzde 13´e düştüğünü vurguladı. Bilim insanları, çalışmalarını doğrulamak için daha fazla ve geniş katılımlı çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

SIKLIKLA MİDE AĞRISI VE ŞİŞKİNLİK YAŞANMASI

Türünün ilk örneği olan araştırmayla ilgili yapılan basın açıklamasında “Yumurtalık kanseri belirtileri, hastalığın erken evrelerinde belirsiz olabilir, bu da bazı kişilerin semptomlarını hafifletmek için yerel bir eczaneden ilaç almasına yol açar. Bu erken belirtiler iştah kaybı, mide ağrısı ve şişkinliği içerebilir. Bu, yumurtalık kanseri olan birçok kişiye geç, genellikle kanser çoktan yayılmışken ve hayatta kalma olasılıkları büyük ölçüde azaldığında teşhis konulmasına neden olur” ifadeleri kullanıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
1
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
2
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
3
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
4
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
5
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
6
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
7
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı
﻿FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı
﻿FETÖ hükümlüsü Gaziantep'te yakalandı
﻿İki savaş uçağı düştü
﻿İki savaş uçağı düştü
﻿İki savaş uçağı düştü
﻿Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
﻿Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
﻿Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
﻿İki sahte diş hekimi yakalandı
﻿İki sahte diş hekimi yakalandı
﻿İki sahte diş hekimi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.