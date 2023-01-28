Sıklıkla kullanılan bu ilaçlar kanserin habercisi olabilir

DHA’nın haberine göre; İngiliz bilim insanları yumurtalık kanseri olan kadınların, teşhis konmadan yaklaşık 8 ay önce, kanser olmayan kadınlara göre daha fazla ağrı kesici ve hazımsızlık ilaçları kullanmaya başladıklarını ortaya çıkardığı bildirildi.

İngiltere merkezli Imperial College London liderliğinde yürütülen araştırmada, yaklaşık 300 kadının 6 yıllık kartlı alışveriş geçmişi incelenerek yumurtalık kanseri teşhisi ile reçetesiz ağrı kesici ve hazımsızlık ilaçları satın alma arasında bir bağlantı olup olmadığına bakıldığı ifade edildi.

Sonuçları perşembe günü yayınlayan bilim insanları, yumurtalık kanseri olan kadınların teşhis konmadan yaklaşık 8 ay önce, kanser olmayan kadınlara göre daha fazla ağrı kesici ve hazımsızlık ilaçları satın alıp kullanmaya başladıklarını tespit etti.

ERKEN TEŞHİS KONAN KADINLARIN YÜZDE 93'Ü HAYATTA KALIYOR

Amaçlarının erken teşhisle hayat kurmak olduğunu belirten bilim insanları, erken teşhis konulan kadınların yüzde 93´nün 5 yıl veya daha fazla hayatta kaldığını, ancak kanser son evrede teşhis edildiğinde bu oranın yüzde 13´e düştüğünü vurguladı. Bilim insanları, çalışmalarını doğrulamak için daha fazla ve geniş katılımlı çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

SIKLIKLA MİDE AĞRISI VE ŞİŞKİNLİK YAŞANMASI

Türünün ilk örneği olan araştırmayla ilgili yapılan basın açıklamasında “Yumurtalık kanseri belirtileri, hastalığın erken evrelerinde belirsiz olabilir, bu da bazı kişilerin semptomlarını hafifletmek için yerel bir eczaneden ilaç almasına yol açar. Bu erken belirtiler iştah kaybı, mide ağrısı ve şişkinliği içerebilir. Bu, yumurtalık kanseri olan birçok kişiye geç, genellikle kanser çoktan yayılmışken ve hayatta kalma olasılıkları büyük ölçüde azaldığında teşhis konulmasına neden olur” ifadeleri kullanıldı.