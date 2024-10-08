Sıla bebeğin cenazesi teslim edildi! Tabut küçük acımız çok büyük

Cinsel istismar ve şiddete uğradığı belirtilen 2 yaşındaki Sıla Y., bir aydır tedavi gördüğü Tekirdağ Şehir Hastanesinde dün yaşam mücadelesini kaybetti.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz kalan minik Sıla, yoğun bakımda entübe olarak hayata tutunmaya çalışıyordu. Ailesi, hastane önünde umutla beklerken, ilaçlara yanıt vermeyen bebeğin durumu ağırlaşarak ölümle sonuçlandı.

Olayla ilgili olarak anne Bakiye Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma devam ederken, Sıla bebeğin cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından alındı. Cenaze teslim alınırken bebeğin 2 teyzesi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, Altınova Yeni Camii'nde kılınacak namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

KARDEŞİ DEVLET KORUMASINA ALINDI

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.