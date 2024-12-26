Sıla bebek davasında mahkemeden flaş karar

Tekirdağ'da cinsel istismar ve darbedilme sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin dava 5 Şubat 2025'e ertelendi.

Toplamda 4 tutuklu sanığın bulunduğu davada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'da, cinsel istismar ve darp nedeniyle kaldırıldığı hastanede 1 ay sonra hayatını kaybeden Sıla Yeniçeri'nin (2) ölümüyle ilgili 5 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün gerçekleşti. Sanıklar arasında Sıla bebeğin annesi de bulunuyor. Anne duruşmaya SEGBİS yöntemi ile bağlandı.

Sıla bebek hakkındaki soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanıp davanın açılması amacıyla fezleke Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Başsavcılık, Bakiye Yeniçeri, Sanlı Ö., Kani A. ile G.K. ve K.A. için 2 ayrı iddianame hazırladı.

İddianamede anne Bakiye Yeniçeri için 'İhmali davranışla kasten insan öldürme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali' suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası istendi. Sanlı Ö. hakkında, 'Suçu bildirmeme, gizleme' suçundan 1 yıl 6 ay, çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. için ise 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası istenmişti.