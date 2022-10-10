16 yaşında hayattan koparılmıştı... Sıla Şentürk davası Dünya Kız Çocukları Günü'nde devam edecek

Hüseyin Can Gökçek, Ankara'dan Giresun'a gelerek,16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı evde 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldürmüştü. Gökçek'in "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan yargılandığı dava yarın, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde gerçekleşecek duruşma ile devam edecek.

Gökçek ayrıca "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Sıla Şentürk davasını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yarın küçüğümüz #SılaŞentürk için Giresun'dayız.

Duruşma konusu bu kez cinsel istismar.

Sıla henüz 16 yaşındaydı.

Sıla'yı katleden katil, aynı zamanda cinsel istismar failiydi.

📆11 Ekim

🏢Giresun Ağır Ceza Mahkemesi

⏰14.20"

NE OLMUŞTU?

Ankara'dan Giresun'a gelerek, ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde Sıla Şentürk'ü 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.