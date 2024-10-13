Sıla Türkoğlu aşkını ilan etti

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Sıla Türkoğlu aşkını ilan etti

Geçtiğimiz günlerde Mardin'de bir düğünde objektiflere yansıyan Sıla Türkoğlu, Instagram hesabından ilk kez sevgilisiyle olan fotoğrafını paylaştı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa'ya hayat veren Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşkını paylaştı. İkilinin uzun süredir aşk yaşadığı ve bu aşkı da sessiz sedasız sonlandırdıkları söylendi. Türkoğlu çıkan bu iddiaları yalanlarken, asıl sevgilisini ise sosyal medya hesabından yayınladı.

"ANILAR" PAYLAŞIMINDA ORTAYA ÇIKTI

Ünlü oyuncu, 'anılar' notuyla paylaştığı fotoğraflarda sevgilisiyle yer aldığı kareyi de yayınladı. Fotoğrafta ikilinin samimi anları dikkati çekerken, hayranlarından da tebrik mesajları yağdı.

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