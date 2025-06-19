Sıla Türkoğlu liderliği bırakmıyor

Sosyal medyada Mayıs ayında en çok konuşulan kadın oyuncular açıklandı. Buna göre, Show TV’de yayınlanan ‘Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu, listenin zirvesinde yer aldı.

Dizideki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Sıla Türkoğlu, sosyal medyadaki liderliğini uzun zaman daha bırakacak gibi görünmüyor. Çünkü, 10 kişilik listenin bulunduğu verilerde diğer 9 oyuncunun tamamıyla ilgili toplam yapılan paylaşım kadar neredeyse Sıla Türkoğlu hakkında ileti gönderilmiş.

Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, 1 milyon 700 binden fazla iletiyle Mayıs’ta da liderliğini koruyan Sıla Türkoğlu’nu sırasıyla Cemre Arda, Miray Daner, Demet Özdemir, Melis Sezen, Su Burcu Yazgı Coşkun, Sinem Ünsal, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Oya Okar takip etti.

4 yıllık aşk, nikâhla taçlandı

2020 Türkiye Güzeli ve oyuncu Elif Yılmaz ile Trabzonspor’un eski futbolcusu Batuhan Kör, 4 yıllık aşklarını resmileştirdi. Çift, Kör’ün memleketi Bursa’daki Casaba Garden’da yapılan düğün töreniyle evlendi.

Doğa içinde, sade ama zarif bir konseptte düzenlenen düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakınları ve arkadaşlarından oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Masalsı bir atmosferde gerçekleşen düğünde Elif Yılmaz, Fransız dantelli, balık model bir gelinlik giyerken Batuhan Kör klasik bir damatlığı tercih etti.

Elif Yılmaz’ın nikâh şahitliğini en yakın arkadaşı Harun Türkan, Batuhan Kör’ün şahitliğini ise kuzeni Buket Köroğlu yaptı.

‘Şeytan Tahtası’nın galası yapıldı

Yapımcılığını Aykut Toprak Yıldırım’ın yaptığı, Serkan Aygören'in yönettiği, kadrosunda Gül Demet Durukan, Mert Göktürk, Zeynep İngeç, Gülistan Demircan, Gizem Acavi, Çetin Aygören ve Dilek Kaya’nın yer aldığı ‘Şeytan Tahtası’ filminin galası Özdilek AVM’de gerçekleşti.

Sunuculuğunu Wilma Elles’in yaptığı galaya Sultan Sarohan ve Selahattin Taşdöğen gibi tanınmış isimler katıldı. Korku türündeki filmin gösterimi öncesi soruları yanıtlayan oyuncular, “Birçok duygu durumunun aynı zamanda yaşanacağı iddialı bir film ile geliyoruz” dediler.

Merakla beklenen film, yarın (20 Haziran) vizyona giriyor.