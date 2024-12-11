Sıla Türkoğlu sevgilisiyle dolu dizgin aşk yaşıyor! Evlilik için ilk adımı attılar

Sevgilisiyle yurt dışına tatile giden ünlü oyuncu kişisel sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapmıştı. Türkoğlu, Altın Kelebek ödül töreni sonrası muhabirlerin aşk sorularına yanıt verdi.

Bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan, Sıla Türkoğlu sevgilisiyle birlikte önce Paris'e sonra da Avusturya'ya tatile gitmişti.

TATİLDEN AŞK DOLU POZLAR

Tatile doymayan sevgililer Fransa'nın başkenti Paris'in ardından Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitmişti. O anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ise ünlü isim ihmal etmemişti.

EVLİLİK İÇİN İLK ADIMI ATTILAR

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde sevgilisini ailesiyle tanıştırmıştı. İkili, aile üyeleriyle birlikte çektirdikleri pozu Instagram’dan takipçileriyle paylaşmıştı.

Bu paylaşımı görenler, ''Evlilik için ilk adım atıldı'', ''Ufukta evlilik var'', ''Düğün ne zaman?'' yorumlarında bulunmuşlardı.