Sıla Türkoğlu, yeniden zirveye yerleşti

Televizyonlarda ekrana gelen dizilerin oyuncuları, gösterdikleri performanslarla sosyal medyada da çok konuşuluyorlar.

Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Show TV’de Cuma akşamları yayınlanan ‘Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu, Mart’ta ikinci olduğu listede geçen ay yeniden zirveye yerleşti.

Hakkında 1 milyon 100 binden fazla paylaşım yapılan oyuncu, en yakın takipçisinin neredeyse 2 katı etkileşim almış. Listede açık ara birinci olan Sıla Türkoğlu’nu sırasıyla Cemre Arda, Melis Sezen, Hafsanur Sancaktutan, Demet Özdemir, Mina Demirtaş, Miray Daner, Su Burcu Yazı Coşkun, Leyla Tanlar ve Sinem Ünsal takip etti.

Mart ayında, geçen haftalarda final yapan ‘Yalı Çapkını’nın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu listede birinci olurken Sıla Türkoğlu ikinci sırada yer almıştı.

Hüznün ilacı bir düet ‘Ahım Olsun’

Hülya Avşar ile Hakan Altun’un düet şarkısı ‘Ahım Olsun’, Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle yayınlandı.

Sözleri Hakan Altun’a, müziği Hakan Altun ve Aydın Kara’ya ait şarkının düzenlemesini de Aydın Kara yapmış. Şarkı, biten bir aşkın ardından yaşanan duygusal çöküntüyü ve kalp kırıklıklarını en gerçek sözlerle anlatıyor. Şarkının kendisi gibi duygu yüklü klibini de Kemal Başbuğ çekmiş.

Hülya Avşar ve Hakan Altun, harika bir düete imza atmış. Keyifle dinledim.

İnsan ruhunun derinliklerine yolculuk

Ressam Arzu Kılıçdoğan, Hayri Ağan ve Nesrin Sağlam’ın eserlerinden oluşan ‘Hüzün’ isimli sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sergi, sanatın insan ruhundaki derinlikleri ve duyguları yansıtan güçlü bir anlatım sunuyor. ‘Hüzün’ temasıyla, sanatın dönüştürücü ve düşündürücü gücü yeniden vurgulanıyor. Sergide; yağlı boya, akrilik ve karışık teknik kullanılarak tuval, kâğıt, mdf üzerinde toplam 42 eser yer alıyor.

‘Hüzün’ sergisi, 21 Mayıs’a kadar Kadıköy’deki Evrim Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.