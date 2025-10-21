Eylül başında yeni sezonun başlamasıyla birlikte dizilerde rol alan oyuncuların sosyal medyadaki yansımaları da değişti.

Show TV’de yayınlanan ‘Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu, uzun bir aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Sıla Türkoğlu hakkında 1 milyonda fazla paylaşım yapıldı. En yakın rakibine yaklaşık 3 kat fark atan oyuncu, dizide sergilediği performans ve özel hayatıyla çok konuşulmaya devam ediyor.

Sıla Türkoğlu’nun listede sırasıyla Dilin Döğer, Hande Erçel, Demet Özdemir, Biran Damla Yılmaz, Hafsanur Sancaktutan, Özge Yağız, Lizge Cömert, Aybüke Pusat ve Rabia Soytürk takip etti.

Buğdayın hikâyesi beyazperdeye taşınıyor

Paradoks Yapım, insanlık tarihinin en temel besini olan ekmekten yola çıkarak uygarlığın doğuşunu ve kültürlerin iç içe geçişini anlatan ‘Mezopotamya, Ekmek ve Aşk’ adlı uluslararası belgesel film projesinin çekimlerine başladı.

İran’dan Abulfezl Memerian ve Türkiye’den yönetmen Tahsin İşbilen’in ortak yönetiminde çekilen film, buğdayın ilk kez insan eliyle tarım ürününe dönüştürüldüğü ‘bereketli hilal’ coğrafyasında, uygarlığın köklerine uzanan büyüleyici bir yolculuk sunuyor.

Belgeselin tamamlanmasının ardından yapımcılar, dünyanın önde gelen belgesel festivallerine başvuru yapacak. Festival sürecinin ardından film, dijital platformlarda izleyiciyle buluşacak.

Shakespeare’den Truva’ya bir yolculuk

Klasik tiyatronun kodlarını çağdaş bir sahne estetiğiyle dönüştüren ‘Spiritua’, 23 Ekim’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşuyor. Oyun, tiyatro ve müziğin sınırlarını zorlayan kapsayıcı bir sahne deneyimi sunuyor.

Arda Aydın’ın yazıp yönettiği Biraderler Yapım ve İdil Türkmenoğlu yapımcılığında sahneye taşınan oyun, Çocuk Genç Sanat Tiyatro’dan 45 genç oyuncunun rol aldığı yapımda Hamlet’ten Macbeth’e, Othello’dan Kral Lear ve III. Richard’a kadar Shakespeare’in evrensel temaları, Truva Savaşı’nın mitolojik katmanlarıyla birleşiyor ve geçmişle bugünü çatıştırmak yerine dönüştüren kuvvetli bir anlatı ortaya çıkıyor.

Oyun ayrıca, 20 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda, 4 Aralık’ta Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde ve 21 Aralık’ta ise Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.