Sıla Türkoğlu'nun annesi ile benzerliği olay oldu! Hık demiş annesinin burnundan düşmüş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sıla Türkoğlu'nun annesi ile benzerliği olay oldu! Hık demiş annesinin burnundan düşmüş

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Doğa karakterindeki performansıyla izleyicilerini ekrana kilitleyen Sıla Türkoğlu'nun annesi ile benzerliği görenleri şaşkına uğrattı. Türkoğlu'nun annesi ile olan benzerliği sosyal medyada olay oldu.

Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren güzel oyuncunun güzellik sırrı ortaya çıktı. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından sıklıkla söz ettiren Sıla Türkoğlu ile annesine olan benzerliği şaşırttı. Güzel oyuncu adeta hık demiş annesinin burnundan düşmüş.

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ANNESİ İLE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Türkoğlu'nun annesiyle benzerliği dikkat çekti. Sıla Türkoğlu'nun annesi ile karesini gören güzel gözlerini kimden aldığını anladı.

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"GÜZELLİĞİNİ ONDAN ALMIŞ"

Ünlü oyuncunun annesiyle benzerliğini görenler; "Güzelliğini ondan almış", "İkiz gibiler", Annesinin kopyasıymış" gibi yorumlarda bulundu.

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