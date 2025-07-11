Silah bırakma öncesi dikkat çeken anket sonucu! Hiç bu kadar belirgin olmamıştı

Ank-Ar'ın "Seçmen Gündemi Araştırmaları" anketinin Haziran ayı sonuçları açıklandı. Bahçeli'nin başlattığı sürecin başlangıcı olan Ekim 2024'den günümüze kadar gelen süreçte olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve İmamoğlu'nun olacağı oylar kıyaslandı.

FARK 15'E ÇIKTI

Anketin sonuçları ise Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 58.6 oranında, Erdoğan'ın ise yüzde 41.4 oranında oy alacağını ortaya koydu. Ancak aradaki büyük farkı terörsüz Türkiye süreci mi yoksa CHP'ye yapılan operasyonlar nedeni ile mi oluştuğuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Ank-Ar Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette seçmenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu arasında yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi seçecekleri soruldu.

Anketin sonuçlarına göre, İmamoğlu'nu tercih edenler Erdoğan'ı tercih edenlerden 15 puan önde bulunuyor.

2024 Ekim ayından bu yana takip edilen trendde makasın 15 puan açıldığı kaydedildi.

2025 Haziran ayı itibariyle İmamoğlu yüzde 58,6 oy alırken, Erdoğan yüzde 41,4'te kaldı.