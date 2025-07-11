'Silah bırakma' şovuna medyadan yoğun ilgi!

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı Adası’nda 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından örgütün, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği kongrede fesih ve silah bırakma kararı aldığını iddia etti.

Bu karar kapsamında terör örgütü PKK, yaptığı duyuruda bir grup örgüt mensubunun 11 Temmuz günü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde düzenlenecek törenle silah bırakacağını bildirdi.

BASININ ALINMAYACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Silah bırakma organizasyonunu düzenleyen terör örgütü KCK, 7 Temmuz günü yaptığı açıklamada, "güvenlik" nedeniyle silah bırakmanın yapılacağı tören alanına gazetecilerin alınmayacağı, törenin canlı yayınlanmayacağı duyurmuştu. Açıklamada, gazetecilerin silah bırakma törenini kurulacak ekranda takip edileceği bildirilmişti.

Terör örgütü KCK, gazetecilerin Süleymaniye’ye bağlı Dukan ilçesindeki bir otelin önünde 11 Temmuz günü toplanmasına yönelik çağrıda bulunmuştu. Çağrının ardından ulusal ve uluslararası çok sayıda yayın kuruluşu ve gazeteci otelin önüne gelerek, gelişmeleri takip etmeye başladı.

"GÖRÜNTÜLER 11.45 İLE 14.00 ARASI YAYINLANACAK"

Silah bırakma törenine ilişkin ise DEM Parti tarafından yapılan bilgilendirmede, "11 Temmuz'da yapılacak olan 'Barış ve Demokratik Toplum' grubun silahların imha edilmesi açıklamasına ilişkin olarak, açıklamanın görüntüleri saat 11.45 ile 14.00 arası yayınlanacaktır" diye belirtildi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM sıralarında tokalaşması ardından grup toplantısında bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet ederek, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla süreç tam anlamıyla başlamıştı. Bahçeli bu süreç içerisinde teröristbaşı için 'umut hakkı' çıkışında bulunmuştu.

Süreçte DEM heyeti ile teröristbaşı arasında görüşmeler gerçekleşti. Görüşmelerde bebek katili Öcalan, örgüte ‘lağvedin’ çağrısında bulunmuştu.

Terör örgütü PKK ise fesih açıklaması yapmıştı. Son olarak silah bırakma süreci ile Bahçeli’nin açılımı devam ediyor.

Bu sürece ise Erdoğan, ‘Terörsüz Türkiye’ diye adlandırmıştı.

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