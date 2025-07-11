Silah bırakma tiyatrosuna günün sözü: Keleş Kebabı

Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanı Cem Toker, teröristlerin sözde silah bırakma tiyatrosuna günün sözünü verdi. Toker, “Odun ateşinde Keleş Kebabı…. Yemeyen kalmasın….” dedi.

TİYATRO BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir zamanlar ‘kapatılsın’ dediği DEM sıralarına giderek tokalaşmasıyla başlayan süreçte idam edilmeli dediği bebek ve asker katili Öcalan’ı, Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvedin’ çağrısı gelmişti. Teröristbaşı Öcalan ile DEM arasında görüşmelerde fesih çağrısı çıkmıştı. Terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası bugün teröristlerin silah bırakma tiyatrosu bugün gerçekleşti.

“KELEŞ KEBABI”

Sürece dair ise siyasi isimlerden tepkiler gelmeye başlarken, günün sözü Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanı Cem Toker’den geldi. Sosyal medyada gündem olan paylaşımda Toker, silah bırakma görüntülerine “Yerseniz Restaurantta günün spesiyali Odun ateşinde Keleş Kebabı…. Yemeyen kalmasın….” ifadelerini kullandı.

Yerseniz Restaurantta günün spesiyali

Odun ateşinde Keleş Kebabı….

Yemeyen kalmasın…. — CEM TOKER???? (@tokcem) July 11, 2025

"ÜZERİNE DEMLİ ÇAY + PÜSKEVİT"

Toker'in paylaşımı altına gelen yorumlar arasında; "Keleş kebabı,karşılığında acaba ne istediler?", "Afffiiiiyeettt olssunnn kardeş", "Yanında anayasa değişikliği bedava", "Tiyatro sahnesi…" ve "Üzerine Demli çay + püskevit" şeklinde ifadeler dikkat çekti.