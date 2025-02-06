Silah fabrikasıyla sektöründe dünyaya kafa tutan ilçemiz

Mehmet Esen / Yeniçağ Alanya

Kurtuluş Savaşı'da şehit ve gaziler veren bölge insanının dönüşte ev altında başlattığı tüfek üretimi zamanla dünya rekabetine dönüşmüştü.

TOKYO, New York, Hong Kong, Londra, Singapur... Dünya ticaretine yön veren can damarı 5 şehir..

New York dünya ticaretinin olmazsa olmazı, Tokyo Asya'nın en büyük metropolü..

Seul, Singapur, Sidney, Hong Kong ve Osaka Global Ekonominin merkezleri sırasında ilk 25'in zirvesinde yer alan şehirleri...

Bogota (Kolombiya), Choggin (Çin), Ho Chi City (Vietnam) dünya ticaretinin parlayan yıldızları.

İstanbul, İzmir, Ankara Bursa ile İzmit de Türkiye'nin en büyük sanayi şehirleri ve istihdam merkezleri…

Gaziantep doğunun Paris'i... Konya Anadolu Yarımadası'nın Sidney'i.. Bu ilin işsizlik oranı neredeyse sıfıra yakın olan Beyşehir ilçesi de Anadolu'nun Singapur'u..

90 bine yakın nüfusu olan ilçenin gözdesi 5 bin civarında mutlu insanın yaşadığı fabrikalar diyarı

HUĞLU Mahallesi ülkemizin en eski ateşli silah üretimi yapan merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor...

Politik nedenlerle mahalle statüsünde olan Huğlu, nüfus bakımından da onlarca ilçenin üstünde yer alıyor..

Bölgenin avcılık coğrafyasının göbeğinde oluşu ve avlanmanın en büyük hobisi olan köy sakinlerinin 'bir av tüfeği' sahibi olmak hevesiyle yoklar içinde başlattıkları girişim şimdilerde bu sektörü dünya devleriyle yarışır hale getirdi.

Huğlu'da bir körük, bir eğe ve bir çekiçle başlayan av tüfeği imalatının tarihçesi ve hikâyesi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra başlamakta.

Küçük atölyelerde bir tüfek yapma hevesiyle çıkılan yolun sonu, önce kooperatif ardından dev fabrikalara dönüşmüş durumda…

Bölgedel emeği, göz nuruyla silah üretimi yapanların gururu olan Çelik Silah Sanayi (ÇELİKARMS) sahibi Deniz Çelik, sektörün dünyaya kafa tutar hale gelen sürecini şöyle anlatıyor:

Huğlu'nun nüfusu 5 bin... Kişi başı tahmini gelir 20 ile 40 bin TL arasında ve işsiz bulunmazken kasabaya da günde yaklaşık 2 bin insan çalışmaya gelmektedir.

SAVAŞTA USTA OLDULAR

Kurtuluş Savaşı'nda her Mehmetçik gibi cephede yer alan atalarımızın savaş sırasında edindikleri silah tecrübesi, sanata ve sanayiye yatkın olmaları nedeniyle av tüfeği yapımını meslek haline getirmiştir.

Atalarımızdan kalan bu uğraş bireysel olarak ev altı imalathaneler şeklinde 1962 yılına kadar devam etmişti.

Bu süreçte atölyelerin birleşmesiyle kooperatif kurulmuştu. Ardından boynuz kulağı geçmiş ve mantar gibi fabrikalar yükselmiştir. Bunların arasından bir yıldız gibi parlayan Çelik Silah Sanayi (ÇELİKARMS) doğmuştu.

Firmamız 1991 yılında çok ortaklı şirket olarak faaliyete başlamış olup; bilgi, birikim, kalite anlayışı, el işçiliği ve ustalığı günümüz teknolojisi ile buluşturarak ülkemizde ve dünyada tercih edilen bir marka olma yolunda ilk adımlarını atmıştır.

İlk ihracatını da 1995 yılında şimdiki AB ülkeleri ve Rusya’ya yapılmıştı

OKYANUS ÖTESİNE İHRACAT

Firmamız yivli silah üretimine ise 2003 yılında CZ 75 klonu ile başlamıştı. İki yıl sonra çok ortaklı şirket yapısından ÇELİKAMRS adıyla Çelik ailesine geçmiş ve halen aile şirketi olarak faaliyet göstermekte.

Çelikarms AB ülkelerinden sonra ilk okyanus ötesi ihracatını 2008'de USA'ya yapıp ve tanınmış firmalara av tüfeği üretmişti.

2015 yılından bu yana, bir ihracatçı firmayla ÇelikArms markası ile pompalı ve yarı otomatik olmak üzere 250 bin adet av tüfeği üretimi yapmıştı.

Firmamız 100 kişinin üzerinde çalışanıyla halen 6 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyor.

Çelik Silah Sanayi (ÇELİKARMS) ülkemizin lider firmalarından biri olma yolunda Huğlu Kasabasında 2005 yılından bu yana av tüfeği imalatı konusunda faaliyet göstermekte. Bilgi birikimi, tecrübe ve kalite anlayışı ile üretim yapan firmamız, el sanatını ve ustalığı günümüz teknolojisi ile bir araya getirerek ülkemizde ve dünyada tercih edilen bir marka olma yolunda hızla ilerlemekte. Kuruluşundan bugüne sürekli gelişen, yeni teknolojileri yakından takip eden Çelikarms bir çok üründe sektörün öncüsü olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Türkiye ve dünya standartlarında üretim yapan Çelik Silah Sanayi, üretiminin büyük bir bölümünü başta A.B.D. olmak üzere Kanada , Guatemala , Fransa , İtalya ve Polonya gibi neredeyse bütün AB ülkeleri olmak üzere Güney Afrika , Sudan, Tayland ve Malezya gibi dünyanın bir çok ülkesine ihraç etmekte.

CROSSLİNE-C BAŞLANGIÇ

Çelikarms sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerini daha sonra yivli silah segmentinde devam ettirecektir. Örneğin Crossline-c bir başlangıçtı.

Yılda yüzbin adet av tüfeği üretim kapasitesinin yanısıra pompalı, yarı otomatik, süperpoze, şarjörlü av tüfeği üreten entegre bir tesistir. Firmamızın ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve TSE belgeleri güvencesiyle üretim yapmakta.

OMUZ OMUZA YARIŞ

Silah üretimi ve ihracatı ile dünya ile yarışan bölgemizde irili ufaklı yaklaşık 100 adet üretici firma bulunmaktadır. ÇELİKARMS bölgemizin lider firmalarından olup sektöründe ve bölgesinde ilk 5 firma içerisinde bulunmakta.

Yöremizde ki üreticiler ve Çelikarms son 4-5 yılda savunma sanayi ve yivli silahlar konusunda üretim odaklı çalışmakta ve kendini hızla geliştirmekte. Bölgemizdeki firmaların ana odağı Karadenizde bulunan, yıllardır savunma sanayi üzerinde çalışan ve yivli silah üreten firmalar ile artık rekabet edebilir pozisyona gelmiştir. Artık tüm Karadeniz bölgesiyle yarışmaktadır Umuyoruz ki hedefimiz yakın gelecekte birlikte ülkemizi en güzel şekilde temsil edip Türkiye olarak dünyada büyük bir marka olmakta.