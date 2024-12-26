Silah fotoğrafı paylaşanlara operasyon: Peş peşe gözaltına alındılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Silah fotoğrafı paylaşanlara operasyon: Peş peşe gözaltına alındılar

Edirne’de sosyal medya hesaplarında silahlı fotoğraf paylaşanlar, özel harekat polisin operasyonları ile tek tek yakalandı. 33 ayrı adrese yapılan baskında 32 kişi nefes kesen bir baskınla gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraf paylaşan, çeşitli suçlardan atanmaları bulunan 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenledi.

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Özel harekat polislerinin de destek verdiği ve 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda nefes kesen anlar yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne'nin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, operasyona katılan polislere başarılar diledi.

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