Silah ile yaralama suçluları adliyeye sevk edildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet bayisi sahibi 42 yaşındaki Mehmet Ş., iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre, olay Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde gerçekleşti. Motosikletle iş yerine gelen iki şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle Mehmet Ş.'ye tabancayla dört el ateş açtı. Saldırı sonucu Mehmet Ş. sol dizinden ve sağ bacağından yaralandı. Olayı görenlerin 112 Acil Hattı'nı araması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerden 19 yaşındaki M.A.İ. polis tarafından kısa sürede yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Kaçan şüpheli F.E., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Ayrıca F.E.'ye yardım eden B.K. ve Ş.H.D. de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.