Silah kaçakçıları yakalandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yapan şahıslar jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Silah kaçakçıları yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Kütahya’dan gelen A.S., ve E.K. isimli şahısların, Bolvadin’e bağlı Kurucaova köyünde ikamet eden D.D. ile A.D. isimli şahıslara silah satacağı bilgisini aldı.

Bunun üzerine takibe başlayan ekipler, şüpheli şahısları dağlık bir alanda silah denemesi yaparken tespit etti.

Sonrasında kişileri takibe devam eden ekipler, şahısların kullandığı aracı durdurarak arama yaptı.

Arama sonrasında 2 adet ruhsatsız silah ve 50 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıslar gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

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