Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA'da yer alan haberde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine otoban gişelerinde bir otomobili durdurdu.



Aracın motor bölümünde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjör ile 11 mermi ele geçirildi.



Gözaltına alınan F.A. ve B.Ç. emniyete götürüldü.