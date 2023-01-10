Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA'da yer alan haberde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine otoban gişelerinde bir otomobili durdurdu.
Aracın motor bölümünde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjör ile 11 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.A. ve B.Ç. emniyete götürüldü.
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