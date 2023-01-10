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Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 11:41
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Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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AA'da yer alan haberde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine otoban gişelerinde bir otomobili durdurdu.

Aracın motor bölümünde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjör ile 11 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.A. ve B.Ç. emniyete götürüldü.

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