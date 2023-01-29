Savunma Sanayiinde Neredeyiz? -2- Silah satmaya değil yatırım yapmaya gelin

Vahit ERDEM

Modern Savunma Sanayii Reformu...

12 Eylül 1980 askerî müdahalesinin, yanlış görünenler yanında birçok bakımdan doğru kararların alındığı veya alınmasına yol açtığı çok konuşulmayan bir meseledir. Etkisi uzun sürse de kısa dönemli bir ara rejim hükumeti getirmiştir. Üç yıldan sonra iktidarı devretmek için bütün şartları hazırlamışlardır. Seçimle gelen ve gücü ele geçirince de bırakmamak için hangi yollara başvurulduğu düşünülünce, bu kararın değeri anlaşılır. Darbelere elbette şiddetle karşı duracağız. Asla tasvip edilemez bir müdahale olduğunda hemfikiriz. Yalnız, aynı ölçülerle sivil güçlere baktığımızda, alacağımız notun ne olduğunu da düşünmek lazımdır.

12 Eylül yönetimi, üç yıl sonunda serbest seçimler yapılacak halde yeni düzenlemeler getirdi. Hızlı davrandıklarını söyleyebiliriz. 12 Eylül askerî yönetiminin yine istediği partiyi iktidara getirme gücü vardı. Dikkatinizi çekerim, seçim sonuçlarına müdahaleyi düşünmediler. Destekledikleri Turgut Sunalp'ın partisi kaybetti. Ne seçim kurullarına, ne de Yüksek Seçim Kurulu'na istediklerini yapmaları için baskı uyguladılar.

1983 seçimlerini kazanan Turgut Özal, Başbakan olarak Anavatan Partisi Hükûmetini kurdu. Ülkenin birikmiş önemli problemlerini çözmek üzere büyük reformlara imza atma dönemi başladı. Bunlardan biri de yerli savunma sanayisinin geliştirilmesiydi.

7 Kasım 1985 yılında TBMM tarafından kabul edilen 3238 sayılı kanunla savunma sanayi alanında Cumhuriyet döneminin en önemli reformunun hukuki çerçevesi çizildi. Kanun, tüzel kişiliğe sahip, denetimi, istihdam şekli, karar mekanizması ve finansman modeli özellik gösteren yeni bir kurum öngörüyordu. Kanunda yer alan Savunma Sanayi Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan, uzmanlık esasına göre az ve öz kadroyla çalışan bir kurum düşündük. Yatay bir teşkilata sahip bir yapıyla hızlı icraata girişildi. Bu kurumun adı kısa bir süre sonra, Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) oldu. Müsteşarlığa bağlı Savunma Sanayi Fonu hızlı icraatın önemli bir vasıtasıydı. Mali kaynaklarının bütçeden ayrı bir fondan sağlanması hızlı ve otonom çalışma için öngörülmüştü. İlgili devlet kurumlarıyla sıkı bir koordinasyon sağlanarak savunma stratejisine uygun kararlar alındı ve uygulanmaya başlandı.

Yeni Sistemin Amacı;

*Yerli sanayinin altyapısından yararlanmak üzere uygun sanayi dallarını teşvik etmek,

*İleri teknolojili yeni yatırımları planlamak ve desteklemek,

*NATO İttifakı içindeki ülkelerin savunma sanayi kuruluş ve firmalarıyla, tecrübe ve teknolojik kabiliyet kazanmak üzere, işbirliği yapmak, ortak üretimleri teşvik etmek,

*Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), yerli tasarım ve üretimi gittikçe güçlendiren bir politika izlemek olarak özetlenebilir.

Bu sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ile silah, araç ve gereç temininde radikal bir yapı değişikliği getiriyordu. Artık silah yardımları ve hazır alımlardan ziyade, şeffaf ve Batı standardında bir yaklaşımla, sanayileşmeye ve tedarik sistemine geçilmesi öngörülüyordu. Bu yeni yapı; yerli ve yabancı yatırımcılara, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya gibi müttefik devletlerin savunma sektöründeki yöneticilerine, ziyaretlerle ve Türkiye'de tertiplenen seminerlerle anlatıldı. Silah firmalarına artık Türkiye'ye satış için değil, yatırım için gelmeleri mesajı verildi.

Özal'ın ABD ziyaretinde Başkan Bush'la görüşmesinde, Türk - Amerikan ilişkilerinin, sadece "Savunma ve Güvenlik İşbirliği" boyutundan çıkarılıp, "Savunma ve Güvenlik, Ekonomik ve Ticari ve Stratejik İşbirliği"ne dönüştürülmesi kararı alındı. Özal toplantı sonu basına hitabında "No aid more trade/Yardım yok daha fazla Ticaret" beyanında bulundu ve bu beyan yerli ve yabancı basında önemli karşılık buldu. Türkiye için yeni bir anlayışın başlangıcını ifade eden bir sözdü. Amerika'nın, Türkiye-Yunanistan dengesinde 10'a 7 uygulamasının artık önemi de kalmadı.

Yeni savunma sanayii sistemi TSK'nın komuta heyetinde de kabul gördü ve uygulamada kolaylık sağladı. Kurucu başkan olarak 1985 Ocak ayında atanmam yapılmıştı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) kısa sürede çekirdek bir kadro ile icraata hazır hale geldi. Ayrıca iç mevzuattan, NATO standardı dokümanlardan ve NATO üyesi savunma sanayi gelişmiş ülkelerin dosya ve belgelerinden yararlanarak, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın uluslararası standartta dokümantasyonu oluşturuldu.

Hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra ilk Savunma Sanayi İcra Komitesi Mayıs 1986'da Özal'ın başkanlığında toplandı. Toplantıya Genel Kurmay Başkanı, Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanları ve SSM yöneticileri katıldı. Bu uzun toplantıda TSK'nın kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaçları, öncelikleri sanayileşme stratejisi ve uygulama ile ilgili yöntemler görüşüldü ve önemli kararlar alınmaya başlandı.

Savunma Sanayinin Gelişme Alanı İle İlgili Kararlar...

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın kuruluşundan itibaren sekiz yıl başında bulundum. Ayrıldığım Ağustos 1993'e kadar, İcra Komitesi tarafından SSM'na tevdi edilen projelerin bir dökümünü vermek isterim. Bunlar bugün de yürütülen projelerin yüzde doksanına yakın geldiğini söylemek gerçeğe ışık tutmak olur. Kuruluş yıllarının sağlam temellerini göstermesi bakımından da önemlidir. Karar tarihi sırasına göre değil de, sistem bütünlüğü içinde üç gruba ayırarak özetleyeceğim. Bunlar; üç kuvvetin harekât kabiliyetini artıracak platformlar, silah sistemleri ve elektronik sistemler, bu alanlarda yapılacak araştırma ve geliştirme projeleridir.

Uzun yıllar devam edecek projelerin kararları büyük çapta bu dönemde alındığını, uygulamaya konduğunu ve bir kısmının da sonuçlandırıldığını tekrar belirtmek isterim. Nitekim bugüne kadar bu projeler geçerliliğini korumuş ve yeni kararlarla takviye edilmiştir. 1986-1993 arası alınan kararlar aşağıda söylediğim şekilde kategorize edilerek verilmiştir.

YARIN: ZMA, yabancı ortaklıkla Türkiye'de üretilecek ilk projelerden biriydi