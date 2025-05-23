Silah sesi duyan komşular hemen koştu

Kaynak: DHA
Silah sesi duyan komşular hemen koştu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 katlı apartmanın 1’inci katındaki daireden silah sesi duyan çevredekiler 29 yaşındaki Eyüp A.’yı yaralı halde buldu.

Eyüp A., çevredekiler tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vakıf Sokak’taki 2 katlı apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Silah sesi duyunca apartmana yönelen çevredekiler, Eyüp A.’yı tabancayla vurulmuş halde buldu. Eyüp A., bir araçla önce Körfez Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, apartmanda ve sokak üzerine inceleme gerçekleştirildi.

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