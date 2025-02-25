Silah tutukluk yaptı! Silahın kabzası ile camı kırmaya çalıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Avcılar’da bir kişi kuaför salonuna silahı ile ateş edince tutukluk yaptı. Silahın tutukluk yapması üzerine şahıs silahın tabancası ile vitrin camını kırmaya çalıştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Zambak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Toksoy'un sahibi olduğu kuaförün önüne gelen kar maskeli saldırgan belinden çıkardığı tabancayla iş yerine ateş etmeye çalıştı.

Silahı tutukluk yapan şüpheli, ateş edemeyince kuaför dükkanına girdi. Kısa süre sonra kuaförden çıkan şüpheli, geri dönerek silahının kabzasıyla iş yerinin camlarını kırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin kimlik bilgilerini belirledi.

Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalama çalışması sürerken kuaför Salik Toksoy'un oğlunun kız arkadaşı nedeniyle şüpheliyle arasında gerginlik çıktığını söylediği öğrenildi.

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