Silah zoruyla küçükbaş hayvan ve para gasp eden 7 kişi tutuklandı

Eskişehir'de bir kişinin küçükbaş hayvanlarını ve parasını silah zoruyla gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Silah zoruyla küçükbaş hayvan ve para gasp eden 7 kişi tutuklandı

İddiaya göre, 5'i Suriye, 2'si Irak uyruklu 7 şüpheli, Sulukaraağaç Mahallesi’nde maske takarak girdikleri çiftlik evindeki Irak uyruklu Ahmed J.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayarak, ikamette bulunan 15 küçükbaş hayvanı, 3 cep telefonunu, 1 televizyonu, 2 fırını ve 20 bin TL ile bin doları çaldı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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