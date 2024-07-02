Silahla ateş edip "Her yerde patlatıyoruz" dediler serbest kaldılar

Kaynak: İHA
Silahla ateş edip "Her yerde patlatıyoruz" dediler serbest kaldılar

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hareket halindeki bir araçtan tabanca ile havaya ateş edilerek yapılan sosyal medya paylaşımı sonrasında 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, C.D. (20), A.B. (20) ve İ.A. (17) adlı şahısların yakalandığı bildirildi.

Şüphelilerin "Her yerde patlatıyoruz baba sıkıntı yok" şeklindeki paylaşımları üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayda kullanılan kuru sıkı tabancayı da ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak ve 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçlarından adli işlemlere başlandı. Ancak şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

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