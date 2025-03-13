Silahla ateş ettiği görüntüleri paylaşınca olanlar oldu

Kaynak: AA
Silahla ateş ettiği görüntüleri paylaşınca olanlar oldu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde silahla ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Salıpazarı ilçesinde, edinilen bilgilere göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sanal Devriye faaliyetleri kapsamında yaptığı çalışmada, 32 yaşındaki E.S.'nin sosyal medya hesabından silahla ateş ettiği görüntüleri paylaştığını tespit etti.

E.S, polis ekipleri tarafından ikametine düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 1 faturasız kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 21 tabanca mermisi, 69 av tüfeği kartuşu ve 61 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

E.S. ile birlikte ikamette bulunan D.S. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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