Konya’nın Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Saçlı Kasap Caddesi’nde dün sabah saat 08.45’te talihsiz bir olay yaşandı. A.B. adlı kişi, elindeki tabancayla oynarken silahın aniden ateş alması sonucu ayağından vuruldu. Kanlar içinde kalan A.B., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak tabancanın ruhsat durumunu ve olayın detaylarını araştırmaya başladı. Yetkililer, silah kullanımı konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.