Silahla şakalaşmanın sonu ölümle bitti. Erkek arkadaşını başından vurdu

İzmir’de 18 yaşındaki genç kız, 22 yaşındaki erkek arkadaşı ile şakalaştıkları sırada elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu erkek arkadaşını kafasından vurdu.

Silahla şakalaşmanın sonu ölümle bitti. Erkek arkadaşını başından vurdu

İzmir’de 18 yaşındaki genç kız, 22 yaşındaki erkek arkadaşı ile şakalaştıkları sırada elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu erkek arkadaşını kafasından vurdu.

Dün öğle saatlerinde Karabağlar Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Meryem Ö. (18), erkek arkadaşı Miraç Bulat’la (22) ellerindeki silahla şakalaştığı sırada tabancının patlaması üzerine kurşun Miraç Bulat’ın kafasına isabet etti.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kafasından vurulan genci hastaneye kaldırdı. Genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Erkek arkadaşını kafasından vuran Meryem Ö. gözaltına alındı.

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TÜRKİYE’DE İKİ ERKEKTEN BİRİNDE SİLAH VAR

Türkiye’de son zamanlarda silahla yaralama ve öldürme oranında ciddi bir artış görülürken, Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de iki erkekten birinde silah mevcut. Umut vakfı, yaptığı araştırmada Türkiye’de ortalama her gün 10 kişi kazara veya kasten silahla öldürülüyor.

“TÜRKİYE’DE TOPLAM 36 MİLYONA YAKIN SİLAH OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR”

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayhan Akcan yaptığı açıklamada,

“Türkiye'de yaklaşık 4 milyon ruhsatlı silah var. Bunun 9 katı da maalesef ruhsatsız dediğimiz, kaçak dediğimiz silah mevcut. Toplam 36 milyona yakın silah olduğu düşünülüyor. Silahla işlenen suçlarda da artış var. Her gün maalesef en az 10 vatandaşımız ölüyor, 20 vatandaşımız yaralanıyor. 10 yıl önce cinayet vakalarında yüzde 50 silah kullanılırken, şu anda yüzde 85'inde silah kullanılıyor" dedi.

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