Silahla tehdit suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Silahla tehdit suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı!

Batman'da silahla tehdit suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında Batman'ın Kozluk ilçesinde Pisyar yol kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde kimlik kontrolü ve arama yapıldı. Yapılan aramada, silahla tehdit suçundan 6 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınarak jandarmaya götürülen H.Ş. isimli şüpheli şahıs adli işlemlerin ardından tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

