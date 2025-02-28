Silahla vurulan kadının karnındaki bebek hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Silahla vurulan kadının karnındaki bebek hayatını kaybetti

Tekirdağ’da çıkan kavgada silahla vurulan 9 aylık hamile kadının karnındaki bebek hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kadının hastanedeki tedavisi devam ederken polis ekiplerinin yakaladığı şüpheliler tutuklandı.

Olay, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. H.D. ve D.B. (25) adlı kadınlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında D.B., yanında bulunan tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada D.B.'nin akrabası olan S.D. de olaya karıştı. S.D., D.B.'nin elinden aldığı tabanca ile H.D.'yi vurdu.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 aylık hamile H.D.'nin karnındaki bebeğin öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan H.D.'nin tedavisi sürürken, D.B. ile S.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.

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