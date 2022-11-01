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Silahla vurulduktan sonra yakılan şahısların fotoğraflarına ulaşıldı

Afyonkarahisar’da meydana gelen ve duyanları dehşete düşüren olayda, iki kişinin silahla vurulduktan sonra yakıldığı otomobil olay yerinden kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespit çalışmasını başarılı bir şekilde yapan jandarma ekipleri şahısların fotoğraflarına ve ailelerine de ulaştı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 17:09
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Silahla vurulduktan sonra yakılan şahısların fotoğraflarına ulaşıldı

Silahla vurulduktan sonra yakılan şahısların fotoğraflarına ulaşıldı
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Olay, Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede bir otomobil yanmış halde olduğunu gören çevre sakinleri durumu jandarmayı bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldiklerinde dehşete düşüren bir manzara ile karşılaştı. Yanan otomobilin içerisinde iki kişinin cansız bedeni ile karşılaşan ekipler ardından çevrede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları ilk incelemede cesetlerin silahla vurulduktan sonra araçla birlikte yakıldığını tespit etti.

Şahısların kimlikleri belirlendi

İncelemenin ardından delil toplayan ekipler daha sonra şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ölen şahısların Ramazan T. ve Gürsel C. isimli şahıslar olduğu belirlendi.
Olayda hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespit çalışmasını başarılı bir şekilde yapan jandarma ekipleri şahısların fotoğrafları ve ailelerine de ulaştı.

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