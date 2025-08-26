Silahlar ateşlendi 5 kişi ölümden döndü

İstanbul'un Güngören ilçesinde, bir tekstil firmasına düzenlenen silahlı saldırı kameraya yansıdı. Saldırı sırasında firmanın bir odasında bulunan 5 kişi kendilerini yere atarak kurşunlardan kurtuldu.

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde HB Kumaş isimli tekstil firmasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında içeride bulunan 5 kişi büyük panikle kendilerini yere attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görüntüleri inceleyen polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

HB Kumaş firmasının borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle konkordato başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

