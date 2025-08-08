Silahlar patladı gece yarısı ortalık karıştı

Kaynak: İHA
Siirt'in Eruh ilçesinde husumetli taraflar arasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, aralarında anlaşmazlık bulunan M.S., A.S., M.Ş., S.S., A.S. ve L.S. adlı şahıslar arasında silahlı çatışma çıktığı, kavgada Abdulmenav Sartık olay yerinde hayatını kaybederken, M.S.’nin ise ağır yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildiği belirtildi.

aw513109-01.jpg

Açıklamada, olayın ardından bölgede kapsamlı güvenlik önlemleri alınırken, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine destek olarak bir Jandarma Özel Harekat (JÖH) timinin daha yönlendirildiği, olay yerinde 4 adet av tüfeği bulunduğu ve 6 zanlının gözaltına alındığı aktarıldı.

Valilik, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

