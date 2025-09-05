Silahlar toplanmalı, akıl sağlığı taraması yapılmalı!

Şiddetle mücadele konusunda çalışmalar yapan Umut Vakfı’nın açıkladığı bazı verilere bakalım:

-Türkiye’de günde ortalama 6 kişi cinayete kurban gidiyor.

-Yine her gün uğradığı saldırılarda 10 kişi yaralanıyor.

-Halkın elindeki ruhsatsız silah sayısı her geçen gün artıyor.

-Şu anda yaklaşık 30 milyon kişi ruhsatsız silah taşıyor.

- Sivil 2.5 milyon kişinin elinde de ruhsatlı silah var.

- Cinayetlerin yüzde 82’si ruhsatsız silahlarla işleniyor.

-Son 11 yılda cinayet sonucu ölenlerin sayısı 23 bin 804.

-Aynı dönemde yaralananların sayısı ise 35 bin.

-Kuru sıkıdan dönüştürülen silahlar internette kolayca satılıyor.

***

Neresinden bakılırsa bakılsın korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız.

Sadece son bir haftada medyaya yansıyan cinayet haberlerinden bazılarını hatırlayalım:

-Boğaziçi Üniversitesi Kampusu içindeki kafede 20 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

-Aksaray’da bir dondurma fabrikasının müdürü, fabrikada çalışan jeoloji mühendisini tabancayla öldürdü.

-Adana’nın Kozan ilçesinde bir karı-koca, 500 liralık şofben parası tartışması nedeniyle 70 yaşındaki kiracılarını darp ederek öldürdü.

-Eyüpsultan’da 20 yaşındaki genç, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

-Beşiktaş’ta temizlik personeli tarafından çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulundu. Yapılan incelemede bebeği annesinin öldürdükten sonra çöpe attığı anlaşıldı.

-Aksaray’da boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmaya gelen 37 yaşındaki adam, kayınpederi tarafından 11 el ateş edilerek öldürüldü.

-Çekmeköy’de kafede yemek yiyen eski Alemdar Spor Kulübü Başkanı uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

-Ankara’nın Keçiören ilçesinde 23 yaşındaki bir genç, 14 ve 17 yaşındaki iki çocuğun saldırısı sonucu öldü.

-Giresun’un Şebinkarahisar ilçesindeki düğün sırasında havaya ateş açan bir kadın, damadı vurarak ölümüne neden oldu.

-Konya’da otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki adam ile 11 yaşındaki oğlu hayatlarını kaybetti.

-Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki 27 yaşındaki bir kişi aynı yaştaki eski eşini katletti.

-İzmir Çiğli’de 43 yaşındaki bir adam, sokakta başından vurularak öldürüldü.

-Ankara-Çankaya’da aracında sarımsak satan adam, otomobille yanına gelen kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

-Yozgat’ta bir AVM’nin genel müdürü, kira tartışmasına girdiği kişi tarafından öldürüldü.

-Mersin Toroslar’da 16 yaşındaki bir kız, park halindeki otomobilde ateşli silahla vurulmuş olarak bulundu. Kızın 19 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.

***

Böylesine bir şiddet salgını herhangi bir Batı ülkesinde olsa herhalde Meclis olağanüstü toplanır, şiddetin sosyal, ekonomik, psikolojik nedenlerini tartışır, acilen alınması gereken tedbirleri masaya yatırır, yasalarda gerekli değişiklikleri vakit geçirmeksizin yapardı.

Bizde maşallah hiç ses yok!

İktidar da, muhalefet partileri de cinayetler sonucu günde 6 kişinin ölmesini, 10 kişinin yaralanmasını “Olur böyle vakalar” diye yorumluyor olmalılar.

***

Bana kalırsa cinayet salgınına karşı şu önlemler ivedilikle alınmalıdır:

-Çıkarılacak bir yasayla halkın elindeki 30 milyon ruhsatsız silah bir ay içinde toplanmalıdır. Silahları kendi istekleri ile getirip teslim edenler cezadan kurtulmalı, ancak teslim etmeyenler bu silahlarla yakalandıklarında ağır hapis cezalarına çarptırılmalıdır.

-Avcıların ellerindeki silahlara da el konulmalıdır.

-Kaçak silah üretimi ve kaçakçılığı yapanlara verilen cezalar artırılmalıdır.

-Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, şiddete yatkınlıklarıyla bilinen şizofreni hastalarının sayısı ülkemizde yaklaşık 600 bini buluyor. Buna karşın söz konusu hastaların tedavisi için gerekli adımlar atılmıyor. Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hasan Merven, şizofreni hastalarının yarısının tedavi olmadığını açıkladı. Bu durumu değiştirmek için yapılacak akıl sağlığı taramalarıyla söz konusu hastalar bulunup yatarak ya da ayakta tedavi edilmeleri sağlanmalıdır.

-Ekonomik sıkıntılar insanları şiddete yöneltebiliyor. Bu nedenle İşsizlere iş bulunmalı, iş sahibi olanlara ise rahatça geçinebilecekleri kadar ücret verilmelidir.

-Sorunlu ya da parçalanmış ailelerde yetişen çocuklar şiddete yatkın oluyor. Aile Bakanlığı bu konuyu gündemine almalı, tüm çocukların sağlıklı ailelerde yetişmelerini sağlamaya dönük çalışmalar yapmalıdır.

-Televizyon haberleri, dizileri ve sosyal medya şiddet üretim merkezleri gibi çalışmakta, çocuk ve gençleri olumsuz şekilde etkilemektedir. Bunun önüne geçilmeli, haber, dizi ve sosyal medyada şiddet görüntülerine yer verilmemeli, kanun dışı işler çevirenler güçlü karakterler gibi gösterilmemelidir.

-Cinayetten hüküm giyenler cezalarını koşulları ağırlaştırılmış cezaevlerinde çekmelidir.

-Cinayetin nedeni nefsi müdafaa değilse hükümlüler çıkarılacak hiçbir aftan yararlanmadan ömür boyu cezaevinde kalmalıdır.

-Psikolog, psikiyatri uzmanı ve sosyologların yazdığı, sağlıklı insan ilişkilerini konu edinen dersler okulların eğitim programına eklenmelidir.

-Çocukların mafya ve çete örgütlenmelerinde kullanılmasına karşı bugün olandan daha etkin önlemler alınmalıdır.

-Motosikletler, çocuk ve gençlerin suç işleme aparatlarına dönüşmüştür. Bu önlenmelidir.