Silahlı düğün görüntüleri polisi harekete geçirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Pendik’te düğünde havaya silahla ateş açıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan M.C.T. ve E.K. gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı C bölge Büro Amirliği ekipleri, 26 Mayıs'ta bazı sosyal medya hesaplarından "Pendik'te bir grup şahıs düğünde havaya silah sıktı" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, olayın Bahçelievler Mahallesi'nde M.C.T. (22) ve E.K. (28) isimli kişiler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler yapılan operasyonla yakalanarak Pendik Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ne götürüldü. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında "ses ve gaz fişeği atabilen silahları taşıma" gerekçesiyle idari işlem yapılırken "genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Silahlı düğün görüntüleri polisi harekete geçirdi

Silahlı düğün görüntüleri polisi harekete geçirdi

Silahlı düğün görüntüleri polisi harekete geçirdi

Silahlı düğün görüntüleri polisi harekete geçirdi

Silahlı düğün görüntüleri polisi harekete geçirdi

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