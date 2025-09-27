Silahlı düğün magandası can aldı

Kaynak: İHA

Mersin'de bir düğüne katılan davetlilerden bir kısmı tabancalarıyla ateş etmek için bir evin çatısına çıktı. Silahlar peş peşe ateşlendi. Silahlı eğlenceyi çatıdan izleyen 20 yaşındaki Yakup Sarıca'nın sırtına mermi isabet etti. Talihsiz genç kaldırıldığı hastanede öldü.

Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi 5966 sokaktaki bir evin çatısına düğüne gelen davetlilerden bazıları silahlarla ateş etmek için çıktı. Şahısların ateş ettiği sırada çatıda bulunan Yakup Sarıca ateş edenlerden birinin tabancasından çıkan kurşunla sırtından yaralandı.

111.jpg

Çatıda bulunan talihsiz genci hemen şehir hastanesine kaldırdı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Yakup Sarıca hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri gencin ölümüne neden olan magandayı bulmak için çalışma başlattı. Çatıdaki çok sayıdaki boş kovanı topladı.

Yakup Sarıca Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

