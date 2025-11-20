Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kavga, Karaköprü ilçesinde bağlı Güllübağ Mahallesi'nde meydana geldi. Dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Eskiler (23), bu sabah doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kavgada ağır yaralanan Baver Andiç'in (24) tedavisi ise aynı hastanede sürüyor.

Ali Eskiler

Kavga esnasında mermiler bir halk otobüsüne, 3 otomobile, 2 binaya ve markete isabet etmiş, kavga anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.