Silahlı kavga kanlı bitti: Köy muhtarı hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Silahlı kavga kanlı bitti: Köy muhtarı hayatını kaybetti

Çankırı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı


Olay, Merkez ilçesine bağlı İncik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan muhtar Ergül Sönmez, olay yerinde yaşamını yitirdi, aynı aileden K.S, M.S. ve A.S. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorum'daki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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