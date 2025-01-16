Silahlı kavgada 2 kardeş öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Silahlı kavgada 2 kardeş öldürüldü

Adana'da iki kardeş, karıştıkları silahlı kavgada vurularak öldürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis 12 adet boş kovan buldu.
Olay, saat. 04.00 sularında Sarıçam ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten büyük bir tartışma çıktı.

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Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir grubun içinde yer alan ve kardeş olan Serdar ile Umut Akipa, diğer grubun ateş açması üzerine çeşitli yerlerinden vuruldu.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri ilk kontrollerinde Umut Akipa'nın öldüğünü belirlerken Serdar Akipa hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan çabalara rağmen Serdar Akipa da kurtarılamadı. Akipa kardeşlerin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olay yerinden 12 adet boş kovan bulurken bölgede delil çalışması yaptı. Şüphelilerin yakalama çalışması devam ediyor.

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