Silahlı kavgada eski muhtarı öldüren yeni muhtar ile oğlu tutuklandı

Kaynak: AA
Silahlı kavgada eski muhtarı öldüren yeni muhtar ile oğlu tutuklandı

Tokat'ta çıkan silahlı kavgada eski muhtarı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yeni muhtar ile oğlu, tutuklandı.

Merkeze bağlı Kabatepe köyü muhtarı D.D. ile oğlu A.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, tutuklandı.

Silahlı kavgada ağır yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Tülin Ceylan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Merkeze bağlı Kabatepe köyünde dün eski muhtar Mustafa Ceylan tarlada çalıştığı sırada yeni muhtar D.D. ile karşılaşmış, Ceylan ile D.D'nin arasında çıkan tartışma silahlı kavgada, Mustafa Ceylan öldürülmüş, Tülin Ceylan ise yaralanmıştı. D.D. ile oğlu A.D. ise gözaltına alınmıştı.

Son Haberler
Otomotiv devi fiyatları 700 bin lira birden düşürdü Otomotiv
Otomotiv devi fiyatları 700 bin lira birden düşürdü
Mudanya'da sağanak, sahil yolunu göle çevirdi Yerel Haberler
Mudanya'da sağanak, sahil yolunu göle çevirdi
Kartal'da polisten kaçan bıçaklı şüpheli çöp konteynerinde yakalandı Yerel Haberler
Kartal'da polisten kaçan bıçaklı şüpheli çöp konteynerinde yakalandı
Saray'dan flaş Ali Koç açıklaması Spor
Saray'dan flaş Ali Koç açıklaması
Ağrı Dağı'na tırmanma şartları belirlendi Gündem
Ağrı Dağı'na tırmanma şartları belirlendi
Bal paketleme tesisinde büyük yangın Gündem
Bal paketleme tesisinde büyük yangın
Otobüste fıstıklı baklava ve meyve suyu ikramı şaşırttı Video
Otobüste fıstıklı baklava ve meyve suyu ikramı şaşırttı