Silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü! 2 ölü, 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Muş'un Bulanık ilçesinde çıkan silahlı kavgada Derar Koca (61) ve Şeref Arslan (47) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğleden sonra Bulanık ilçe merkezinde meydana geldi.

dha-269075-5.jpg

İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kurşunların hedefi olan 5 kişi yaralandı.

dha-269075-2.jpg

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

dha-269075-1.jpg

Ekiplerce yapılan kontrolde Derar Koca ve Şeref Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

