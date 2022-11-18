﻿Silahlı kavgada yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

AA'da yer alan habere göre, Çimentepe Mahallesi'nde 16 Kasım'da bir kuaför dükkanında çıkan silahlı kavgada yaralanan Cafer Karaca, tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.

Aynı olayda yaralananlardan 4'ün taburcu edildiği, ağır yaralı M.D'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Çimentepe Mahallesi'nde 16 Kasım'da, kuaför dükkanında iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralanmış, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen ve iki tarafında silah kullandığı kavgada Cafer Karaca, M.D, Ş.D, S.D, H.K. ve O.K. yaralanmıştı.

Olayın, tarafların çocuklarının bir süre önce kavga etmesinden kaynaklandığı öne sürülmüştü.