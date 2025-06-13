Silahlı oynarken ablasını vurdu

Kaynak: İHA
Silahlı oynarken ablasını vurdu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde silahla oynayan erkek kardeş, ablasını yanlışlıkla vurarak ölümüne neden oldu.

Aktarılan bilgilere göre Bursa'da çalışan 23 yaşındaki Y.Y. salı akşamı ailesini ziyaret etmek için Moymul Mahallesi Huzur Caddesi'ndeki ikametine geldi.

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İddialara göre, Y.Y. eve geldiğinde silahını masanın üzerine bıraktı. Bu sırada 15 yaşındaki küçük kardeşi O.Y., masanın üzerindeki tabancayı alarak mutfakta bulunan 19 yaşındaki ablası Nisanur Yakın'a yanlışlıkla ateş etti.

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Silah sesini duyan aile bireyleri, Nisanur Yakın'ı kanlar içinde buldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Nisanur Yakın savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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