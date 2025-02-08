Silahlı saldırgan kahvaltı yaparken yakalandı

Olay, 20 Ocak 2025'te Mahmudiye Mahallesi Sanayi Zafer Caddesi’nde meydana geldi. Nurullah Y. (34) bir süre önce araç kiralayan müşterisi Fırat D.’den (20) imzaladığı senedi ödemesini istedi. Nurullah Y., ödeme yapmayan Fırat D.’yi avukata verdi.

Fırat D., 16 AVM 933 plakalı aracıyla gezerken Nurullah Y. ile karşılaştı. İki şahıs arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Nurullah Y. kaldırım taşıyla araca vurarak zarar verdi. Fırat D. ise tabancayla ateş ettiği Nurullah Y.’yi bacağından yaraladı. Şüpheli yaya olarak kaçarken, yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüphelinin kiraladığı araçla 2 ay önce kazaya karışıp 500 bin TL borçlandığı öğrenildi.



KAFEDE KAHVALTI YAPARKEN YAKALANDI

Polis kaçan şüpheliyi, 18 gün sonra bugün bir kafede kahvaltı yaparken üzerindeki suç aleti ile birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.