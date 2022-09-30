﻿Silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Kap Camii Mahallesi’nde bulunan bir bankanın güvenlik görevlisi olan A.D., husumetli olduğu şahısların silahlı saldırısına uğramış ve vücuduna isabet aldığı 6 mermi sonucu yaralanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Yaşanılan olay sonrası kayıplara karışan saldırganların peşine düşen polis ekipleri, saldırganları tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde kent merkezinde bulunan birçok farklı adrese özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde kıskıvrak yakalanan şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.