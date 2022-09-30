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Silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın

Adıyaman’da, bir bankanın güvenlik görevlisine yapılan silahlı saldırı sonrası polis ekipleri kent merkezinde silahlı saldırganlara yönelik birçok farklı adrese özel harekat destekli operasyon düzenledi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 23:12
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Silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın

Silahlı saldırganlara özel harekat destekli şok baskın
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Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Kap Camii Mahallesi’nde bulunan bir bankanın güvenlik görevlisi olan A.D., husumetli olduğu şahısların silahlı saldırısına uğramış ve vücuduna isabet aldığı 6 mermi sonucu yaralanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Yaşanılan olay sonrası kayıplara karışan saldırganların peşine düşen polis ekipleri, saldırganları tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde kent merkezinde bulunan birçok farklı adrese özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde kıskıvrak yakalanan şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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